Fuoriuscita di liquami si riversano fino al mare dal torrente San Filippo la segnalazione all' Amam

Una grave fuoriuscita di liquami dal torrente San Filippo minaccia l'ambiente e la salute pubblica, riversandosi fino al mare. La segnalazione, inoltrata dall’assessore Alessandro Russo all’AMAM, richiede un intervento immediato per contenere e risolvere questa emergenza ecologica. La situazione si trova a valle del ponte di Via Marco Polo, vicino al rione, e necessita di azioni tempestive per proteggere il territorio e la comunità .

Richiesta di immediato intervento per eliminare la copiosa fuoriuscita di liquami sul letto del torrente San Filippo. E' stata inoltrata dal consigliere del Pd Alessandro Russo al direttore generale di Amam. La fuoriuscita, a valle del ponte della Via Marco Polo, in zona limitrofa al rione.

