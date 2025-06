Greenpeace Italia e Everyone Hates Elon contro il matrimonio di Jeff Bezos | striscioni di protesta a Venezia

In un gesto di forte impatto, Greenpeace Italia e Everyone Hates Elon hanno lanciato una protesta a Venezia contro il matrimonio di Jeff Bezos, srotolando uno striscione di 400 metri quadrati in piazza San Marco. Un messaggio chiaro e provocatorio che mette in discussione le priorità delle grandi fortune, nonché l’impatto ambientale e sociale delle celebrazioni di ricchi imprenditori. La mobilitazione si conclude con una domanda: se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, quale futuro stai costruendo?

Uno striscione gigante di 400 metri quadrati in segno di protesta contro Jeff Bezos e il matrimonio con la sua compagna Lauren Sánchez. Il blitz in piazza San Marco a Venezia, luogo dove avverranno le nozze di uno degli uomini più ricchi al mondo, è un'idea di un gruppo di attivisti di Greenpeace e del comitato Everyone Hates Elon. Jeff Bezos e il matrimonio con protesta a Venezia. Lo striscione recita: "If you can rent Venice for your wedding, you can pay more tax". Ovvero, Se puoi affittare Venezia per il tuo matrimonio, allora puoi pagare più tasse. Una stima al ribasso calcola che un solo giorno di evento, considerati i soli 100 jet privati previsti, inquina come 400 automobili (fonte: La Repubblica).

Jeff Bezos e Lauren Sà nchez: matrimonio a Venezia tra hotel e yacht di lusso. Ma monta la protesta dei cittadini, di ambientalisti ed ecologisti - Il matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez a Venezia sta facendo scalpore: tre giorni di festeggiamenti con yacht di lusso, hotel esclusivi e un investimento di circa dieci milioni di euro, suscitando proteste di ambientalisti e cittadini preoccupati per l’impatto ambientale.

