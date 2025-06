Nuoto gli azzurri che inseguiranno il pass per i Mondiali al Settecolli

Gli azzurri del nuoto sono pronti a immergersi nella sfida cruciale del Trofeo Settecolli 2025, dal 26 al 28 giugno al Foro Italico. Questa prova di verifica rappresenta un banco di prova fondamentale per la Nazionale italiana, che mira a perfezionare la squadra e qualificarsi al meglio per i Mondiali di Singapore. La competizione sarà un’occasione imperdibile per osservare da vicino lo stato di salute e le ambizioni dei nostri talenti in vasca: il futuro degli azzurri si decide qui.

Ultima chiamata. Dal 26 al 28 giugno il Trofeo Settecoli 2025 di nuoto sarĂ prova di verifica importante per la Nazionale italiana di nuoto. Il meeting del Foro Italico prevede una partecipazione di atleti stranieri piuttosto qualificata e il confronto diretto in vasca è il migliore dei modi per capire lo stato dell’arte. Tuttavia, in cima alla lista delle prioritĂ c’è il completamento della compagine nostrana in vista dei Mondiali a Singapore, previsti dal 27 luglio al 3 agosto. Attualmente la selezione per la competizione in Asia ha il seguente elenco di atleti, dopo quanto accaduto negli Assoluti primaverili di Riccione, nonchĂ© i campionati nazionali australiani nei quali è stato impegnato Thomas Ceccon, funzionali alla qualificazione per la rassegna iridata: ELENCO QUALIFICATI AI MONDIALI (GARE INDIVIDUALI). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Nuoto, gli azzurri che inseguiranno il pass per i Mondiali al Settecolli

