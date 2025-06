We all love Ennio Morricone nel Parco della Casa del Jazz

Preparatevi a vivere un’emozione unica: il 7 luglio, nel suggestivo Parco della Casa del Jazz di Roma, "We All Love Ennio Morricone" celebra il genio del grande compositore attraverso uno spettacolo coinvolgente e ricco di magia. Inserito nel Festival I Concerti nel Parco 2025, questo teatro-concerto rende omaggio alla straordinaria carriera di Morricone, portando sul palco musica, racconti e immagini che faranno rivivere le sue melodie indimenticabili. Non mancate a questa celebrazione imperdibile!

We all Love Ennio Morricone arriva a Roma, il 7 Luglio al Parco della Casa del Jazz. L'appuntamento romano rientra nel Festival I Concerti nel Parco 2025 con la direzione artistica di Teresa Azzaro. We all love Ennio Morricone è uno spettacolo di teatro-concerto che racconta il "musicista".

