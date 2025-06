Ucraina gli 007 | Sventato un attentato a Zelensky in Polonia | Strage a Kiev almeno 9 morti

In un clima di tensione crescente, la situazione in Ucraina e nelle regioni limitrofe si fa sempre più complessa. Gli 007 hanno sventato un attentato a Zelensky in Polonia, mentre a Kiev si piangono almeno nove vittime in una strage. Putin rivolge l’obiettivo alla leadership di Kyiv, mentre la Svezia mette in discussione l’accordo NATO sul 5% del Pil per la Difesa. Uno scenario che richiede attenzione e analisi approfondite, poiché gli equilibri geopolitici sono in costante evoluzione.

Putin: "Eliminare gli elementi nazisti nella leadership di Kiev". La Svezia: "Un accordo alla Nato sul 5% del Pil per la Difesa non è scontato". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Ucraina, gli 007: "Sventato un attentato a Zelensky in Polonia" | Strage a Kiev, almeno 9 morti

In questa notizia si parla di: kiev - ucraina - sventato - attentato

Ucraina, 007 Kiev: “Sventato attentato a Zelensky in Polonia” - In un clima di crescente tensione internazionale, notizie di un attentato sventato contro Zelensky in Polonia scuotono gli scenari geopolitici.

#Kiev L'intelligence militare ucraina sostiene di aver sventato un attentato per assassinare #Zelensky all'aeroporto Rzeszo'w in Polonia. Vai su X

UCRAINA | Gli 007 di Kiev: "Sventato un attentato a Zelensky in Polonia". All'aeroporto di Rzeszów, vicino al confine #ANSA Vai su Facebook

Guerra Ucraina, gli 007 di Kiev: Sventato un attentato a Zelensky in Polonia; Ucraina, sventato attentato a Zelensky in Polonia: Kiev rivela due piani di attacco; Guerra Ucraina - Russia, le news del 23 giugno. Kiev: missili russi su una scuola a Odessa, 2 morti.

Kiev, gli 007: "Sventato un attentato a Zelensky in Polonia" | Strage nella capitale, nove morti - Gli 007 ucraini dicono di aver sventato in Polonia un nuovo attentato a Volodymyr Zelensky, ricevuto da Re Carlo in Gran Bretagna, al castello di Windsor. Scrive msn.com

Zelensky, sventato un attentato in Polonia. L'intelligence ucraina: «Volevano ucciderlo con un drone o un cecchino» - I servizi segreti ucraini hanno riferito di aver sventato un attentato in Polonia ai danni del presidente Volodymyr Zelensky. Segnala msn.com