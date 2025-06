Ondate di calore a Roma in alcuni punti temperature a 68° E i rischi aumentano per i più i poveri

Le recenti ondate di calore a Roma mettono in pericolo soprattutto i più vulnerabili, con temperature record che sfiorano i 68°C in alcune zone come Don Bosco e Garbatella. In un contesto già difficile, il rischio per la salute dei cittadini più poveri aumenta drammaticamente. È fondamentale intervenire subito per tutelare queste fasce di popolazione e prevenire conseguenze gravi. Continua a leggere per scoprire cosa si sta facendo e come puoi contribuire anche tu.

Con le ondate di calore a Roma ad essere a rischio è soprattutto la salute dei più poveri. Le temperature il 19 e 20 giugno hanno toccato picchi di 38° e 35° a Don Bosco e a Garbatella. Su una pista ciclabile si sono rilevati 68°. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Ondate di calore a Napoli, giovedì 12 e venerdì 13 giugno temperature fino a 34 gradi - Prepara i tuoi fan e le tue borracce: Napoli si prende una pausa estiva anticipata con ondate di calore record! Giovedì 12 e venerdì 13 giugno, le temperature raggiungeranno i 34°C, trasformando la città in un forno all'aperto.

