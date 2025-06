Fondazione Caterina Dallara | spazio condiviso evocativo

Immergiti in un’oasi di creatività e inclusione: la Fondazione Caterina Dallara, con il suo spazio condiviso evocativo affacciato sul Parco dei Melograni, si propone come punto di incontro tra arte, cultura e comunità. Nato per essere un luogo aperto e stimolante, mira a valorizzare il territorio e a combattere le disuguaglianze attraverso progetti condivisi e iniziative culturali. Scopri come questo spazio può trasformare la nostra città e arricchire le vite di tutti.

Si affaccia sul Parco dei Melograni. È uno spazio nato per essere condiviso, promuovere arte e cultura sul territorio e contrastare le disuguaglianze.

La Fondazione ha una nuova sede - Sorta nel cuore di Varano de' Melegari, si pone come un luogo di contatto e di supporto della comunità locale. Come scrive quattroruote.it

Varano de’ Melegari: la Fondazione Caterina Dallara inaugura la nuova sede - La nuova sede della Fondazione Caterina Dallara, sorta nel cuore di Varano de’ Melegari, in via Marconi 5, apre ufficialmente le sue porte con due momenti di festa. Riporta parmatoday.it