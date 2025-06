Sms inviato da finto Centro Prenotazioni per le visite mediche l’Asp mette in guardia | E’ una truffa

Attenzione: un messaggio ingannevole sta circolando, fingendo di essere il Centro Unico Prenotazioni e invitando a chiamare un numero sospetto. La Cooperativa Sociale ASSO e l'Asp di Messina avvertono i cittadini di questa truffa e invitano a non fornire dati o rispondere a messaggi non ufficiali. La sicurezza dei vostri dati è fondamentale: restate vigili e informati per proteggervi da frodi online.

Un sms da un finto ufficio C.U.P. (Centro Unico Prenotazioni) che invita a contattare un numero telefonico. E' quanto segnalato dalla Cooperativa Sociale ASSO all'Asp di Messina che si è affrettata a segnalare il rischio truffa agli utenti nei propri canali facebook.

