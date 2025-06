Rissa nel ristorante durante il battesimo | grave la donna in ospedale c’è un arresto

Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in un dramma a Terracina, dove una rissa scoppiata durante i festeggiamenti per un battesimo ha causato gravi conseguenze. La donna coinvolta, ricoverata in condizioni critiche, lotta tra la vita e la morte, mentre l'episodio ha portato all'arresto di un sospettato. Un evento che scuote la comunità e solleva interrogativi sulla sicurezza nei momenti di celebrazione.

E' ricoverata in gravi condizioni la donna soccorsa nel tardo pomeriggio di domenica a Terracina in seguito alla rissa scoppiata in un ristorante nel corso dei festeggiamenti per un battesimo. Come riporta l'Ansa, secondo le prime ricostruzioni degli agenti di polizia sarebbe stata colpita.

Scoppia una violenta rissa durante il banchetto al ristorante: si festeggiava un battesimo. Donna in ospedale in gravi condizioni. E’ successo a Terracina - Una tranquilla giornata di festa si è trasformata in un incubo a Terracina, dove una violenta rissa scoppiata durante il battesimo di un bambino ha scatenato il panico nel ristorante.

