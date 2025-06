I dogmi woke vacillano persino alla Bbc

In un mondo dove i dogmi woke sembrano vacillare, anche la BBC si trova a rivedere le proprie posizioni. Dopo una gaffe sui «persone incinte», una conduttrice britannica corregge spontaneamente: «Donne». Un gesto che ha scatenato reazioni contrastanti, tra approvazioni e commenti di rilassatezza. È l’ennesima dimostrazione di come le convinzioni siano in evoluzione e anche le istituzioni più inflessibili inizino a mettere in discussione certi dogmi.

Dopo aver letto sul gobbo «persone incinte», una conduttrice della tv britannica alza gli occhi al cielo e corregge il tiro: «Donne». Si congratula la Rowling, ma anche nella stessa emittente si dicono «rilassati». In altri tempi sarebbe scattata subito la gogna.

