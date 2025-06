MOCroce Rossa | ucciso quinto operatore

La violenza continua a mietere vittime tra gli operatori umanitari impegnati in territori di crisi come Gaza. Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha annunciato con dolore la tragica perdita del quinto operatore ucciso da ottobre 2023, mentre tornava a casa a Rafah. Questa terribile realtà sottolinea l'urgente bisogno di proteggere chi rischia la vita per portare aiuto e speranza in zone di conflitto.

Il Comitato internazionale della Croce rossa (Icrc) ha riferito che un suo operatore è stato ucciso nella Striscia di Gaza domenica 22 giugno mentre tornava a casa e che si tratta del quinto operatore della Croce rossa ucciso a Gaza da ottobre del 2023. "Siamo sconvolti dall'uccisione del nostro collega a Rafah. I nostri cuori sono vicini alla sua famiglia e ai suoi cari. Da ottobre 2023, sono cinque i colleghi dell'Icrc uccisi a Gaza", ha ricordato il Comitato della Croce rossa su X. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

In questa notizia si parla di: croce - rossa - ucciso - operatore

Croce Rossa, operatore ucciso a Gaza, è il quinto - La crisi a Gaza si fa sempre più drammatica, con un tragico bilancio di vite spezzate tra cui, purtroppo, anche operatori umanitari.

Ministro della Pubblica Istruzione e intellettuale di spicco del fascismo, Giovanni Gentile nasceva il #30maggio 1875. Morirà a Firenze il 15 aprile 1944, ucciso dai partigiani guidati da Bruno Fanciullacci. Vai su Facebook

Gaza, almeno 79 morti in 24 ore. Tra le vittime un operatore della Croce Rossa; Croce Rossa, operatore ucciso a Gaza, è il quinto; Croce Rossa, operatore ucciso a Gaza, è il quinto.

Medioriente: Croce rossa, ucciso nostro operatore a Gaza, quinto da ottobre 2023 - Il Comitato internazionale della Croce rossa (Icrc) ha riferito che un suo operatore, Mahmoud Barakeh, è stato ucciso nella ... Lo riporta msn.com

Croce Rossa, operatore ucciso a Gaza, è il quinto - Il Comitato Internazionale della Croce Rossa ha annunciato che uno dei suoi operatori è stato ucciso nella Striscia di Gaza, il quinto dall'inizio della guerra tra Israele e Hamas. Riporta quotidiano.net