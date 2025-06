A Riccione nido di tartaruga Caretta Caretta sulla spiaggia del Marano | è la prima volta

Una notte magica a Riccione: sul litorale del Marano, per la prima volta, un nido di tartaruga Caretta caretta è stato scoperto sulla spiaggia. Questo evento straordinario rappresenta un segnale di speranza e rinascita per le nostre acque italiane. La scoperta apre nuove prospettive per la conservazione di questa specie minacciata.

Per la prima volta è stato trovato un nido di tartaruga Caretta caretta in provincia di Rimini, sulla spiaggia del Marano a Riccione. L'evento, avvenuto di notte, segna un importante segnale positivo per la specie nelle acque italiane.

Individuato al Cinquale il primo nido della stagione 2025 di tartaruga Caretta Caretta - Nella splendida cornice della Toscana, il primo nido di tartaruga Caretta Caretta della stagione 2025 è stato individuato al cinquale, segnando un passo importante nella tutela di queste meravigliose creature marine.

Una Caretta caretta ha deposto 100 uova sulla spiaggia del Marano. Area messa in sicurezza, schiusa attesa tra Ferragosto e fine agosto.

Nella notte tra il 23 e il 24 giugno 2025, attorno all'una, una tartaruga marina della specie Caretta caretta, di circa vent'anni, ha deposto circa 100 uova sulla spiaggia libera del Marano a Riccione.