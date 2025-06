Sondaggi politici Fratelli d’Italia riallunga in testa | Meloni amplia il divario con Schlein

Fratelli d’Italia, sotto la guida di Giorgia Meloni, si conferma protagonista indiscussa nel panorama politico italiano, allungando il passo sugli avversari e rafforzando la propria posizione. I recenti sondaggi di Swg per TgLa7 mostrano un trend positivo per il partito, mentre il Pd perde terreno. Questo scenario promette di ridisegnare gli equilibri in vista delle prossime sfide elettorali, consolidando il ruolo di Fratelli d’Italia come forza di riferimento nel paese.

Stavolta a sorridere è Fratelli d’Italia: negli ultimi sondaggi il partito di Giorgia Meloni torna ad allungare sugli inseguitori, con il Pd che perde consensi nell’ultima settimana. La rilevazione di Swg per il TgLa7 evidenzia anche la risalita, per quanto minima, di 5 Stelle e Lega, mentre sono in calo Forza Italia e VerdiSinistra. Il dato più significativo del sondaggio resta comunque quello relativo a Fratelli d’Italia, che consolida il suo primato e mostra di riuscire a non perdere consensi nonostante un momento di certo non semplice dal punto di vista internazionale. Più indietro si segnala qualche passo avanti anche per Azione. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Sondaggi politici, Fratelli d’Italia riallunga in testa: Meloni amplia il divario con Schlein

In questa notizia si parla di: italia - sondaggi - fratelli - meloni

Sondaggi politici, in crescita solo Fratelli d’Italia e Pd: continua la sfida tra Meloni e Schlein - Nella settimana che precede le elezioni comunali e i referendum su lavoro e cittadinanza, i sondaggi politici evidenziano un incremento dei consensi per Fratelli d’Italia e il PD.

Fratelli d'Italia in calo nei sondaggi, Meloni torna sotto il 30%. Boom del Pd: guadagna quasi l'1% in due settimane Vai su Facebook

Fratelli d'Italia in calo nei sondaggi, Meloni torna sotto il 30%. Boom del Pd: guadagna quasi l'1% in due settimane Vai su X

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia riallunga in testa: Meloni amplia il divario con Schlein; Ultimi sondaggi politici oggi martedì 24 giugno, opposizione in difficoltà: i dati di FdI, Lega, Pd e M5S; Sondaggi politici, cala la fiducia in Meloni mentre il Pd è in crescita: Forza Italia stacca la Lega.

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia riallunga in testa: Meloni amplia il divario con Schlein - Fratelli d'Italia torna ad allungare nei sondaggi: il partito di Giorgia Meloni guadagna consensi e stacca il Pd di Schlein. lanotiziagiornale.it scrive

Sondaggi politici, Fratelli d’Italia si avvicina al 31% mentre il Pd arretra: chi scende e chi sale - Nei sondaggi politici Fratelli d'Italia vola, sempre più vicino al 31%, mentre Lega e Forza Italia rimangono agli stessi livelli, attorno al'8%. Da fanpage.it