LIVE Bolelli Vavassori-Andreozzi Arribage ATP Maiorca 2025 in DIRETTA | pochi minuti al via dell’incontro

Tra pochi minuti, i campioni italiani Simone Bolelli e Andrea Vavassori scendono in campo per un match che promette emozioni ad alto livello all’ATP di Maiorca 2025. Dopo un’ottima prestazione ad Halle, dove hanno affrontato avversari di grande esperienza, la coppia azzurra si prepara a dare il massimo. Rimanete con noi: cliccate qui per aggiornamenti live e seguire ogni scambio in tempo reale!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 16.01 Ad Halle gli azzurri hanno sconfitto Marcelo MeloAlexander Zverev (7-6, 7-5), Nathaniel LammonsJackson Withrow (7-6, 6-2) e Felix Auger AliassimeDenis Shapovalov (6-2, 6-2) prima di arrendersi a Kevin KrawietzTim Puetz (6-3, 7-6) in un’ora e trentasette minuti di gioco. 15.58 Simone Bolelli ed Andrea Vavassori tornano in campo dopo la sconfitta in finale nell’ATP 500 di Halle. La coppia azzurra guida il tabellone dell’ATP 250 di Maiorca 2025, dove vantano la testa di serie numero 1. 15.55 GonzalezMolteni battono CabralMiedler 7-6, 6-4. Tra pochi minuti entreranno in campo BolelliVavassori e AndreozziArribage. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Bolelli/Vavassori-Andreozzi/Arribage, ATP Maiorca 2025 in DIRETTA: pochi minuti al via dell’incontro

In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori - diretta - minuti

LIVE Bolelli/Vavassori-Molteni/Romboli, ATP Amburgo 2025 in DIRETTA: azzurri in campo, con vista titolo, tra pochi minuti! - I Azzurri sono pronti a scendere in campo a Amburgo per la finale di ATP 2025 contro Bolelli, Vavassori e Molteni.

DIRETTA LIVE - Ultima sfida per l'Italia nella seconda settimana di gare nella VNL 2025. Dall'altra parte della rete c'è la Cina che ha vinto, come le azzurre, le prime tre partite di questa settimana e ieri ha battuto il Giappone. Minuto per minuto tutti gli aggiorna Vai su Facebook

Simone Bolelli / Andrea Vassori - Nuno Borges / Francisco Cabral all'Australian Open 2025: quando gioca, orario e dove vedere la partita in diretta e streaming | Tennis ATP; LIVE! Bolelli/Vavassori-Krawietz/Puetz, seconda partita alle Nitto Atp Finals. Diretta e aggiornamenti in tempo reale; Bolelli-Vavassori battuti 1-2 da Heliovaara-Patten in finale agli Australian Open, risultato in diretta: Live 7-6; 6-7; 3-6, gli azzurri bruciano 2 break point.

Halle, Bolelli-Vavassori sconfitti in finale doppio. Berlino, ko anche Errani-Paolini - Leggi su Sky TG24 l'articolo Halle, Bolelli- Lo riporta tg24.sky.it

Atp Halle, Bolelli e Vavassori ko in finale: titolo a Krawietz e Puetz - Bolelli e Vavassori non confermano il titolo ad Halle, battuti in finale dei tedeschi Krawietz/Puetz con il punteggio di 6- Da sport.sky.it