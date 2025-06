Disagio giovanile al via il primo Info Point Young Me | inaugurazione a Piazza Cairoli

Disagio giovanile, un tema caldo che richiede risposte immediate e concrete. Domani a Piazza Cairoli si apre il primo Info Point Young Me, un punto di riferimento per i giovani di Messina, promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili e Messina Social City. Un’iniziativa tangibile per ascoltare, supportare e coinvolgere i giovani, favorendo il dialogo e l’empowerment. L’inaugurazione segna un passo importante verso un futuro più inclusivo: non mancate!

Il progetto YOUNG ME, promosso dall'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina con il supporto dell'Azienda speciale Messina Social City, compie un passo concreto e visibile con l'apertura del primo Info Point dedicato ai giovani del territorio. L'inaugurazione si terrà domani.

