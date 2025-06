Andy Serkis da Gollum a regista | Dirigerò Il Signore degli Anelli e tornerò con Batman

Andy Serkis, celebre per aver dato vita a Gollum e Cesare, sta sorprendendo ancora di più: questa volta, da attore si trasforma in regista, dirigendo "Il Signore degli Anelli" e lavorando al suo ritorno con Batman. Amato dal pubblico, il suo talento e la sua simpatia lo rendono una star versatile e innovativa. La sua carriera promette nuove emozioni e progetti straordinari che lasceranno il segno nel mondo del cinema.

(askanews) – Amatissimo dal pubblico, gioviale, disponibile e pieno di novità, Andrew Serkis è uno dei grandi protagonisti del Filming Italy Sardegna Festival, dove è stato premiato dalla ideatrice e direttrice Tiziana Rocca. L’attore e regista britannico, famosissimo per aver interpretato Gollum in motion capture nella trilogia Il Signore degli Anelli e Cesare nella prima trilogia de I l pianeta delle scimmie, sta per tornare sul set di The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum con una novità: sarà attore ma anche regista del film, che dovrebbe uscire a Natale 2027. GUARDA LE FOTO Il Signore degli Anelli: che fine hanno fatto i protagonisti?. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Andy Serkis, da Gollum a regista: «Dirigerò “Il Signore degli Anelli” e tornerò con Batman»

