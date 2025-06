Conferenza stampa Chivu pre Inter River Plate | ecco quando parlerà il tecnico

Preparati a scoprire tutto sulla conferenza stampa di Chivu, il tecnico dell’Inter, in vista della sfida contro River Plate al Mondiale per Club 2025. Un momento imperdibile per conoscere le strategie e le emozioni prima di un match che promette grandi spettacoli. Quando parlerà Chivu? Ecco tutte le informazioni e i dettagli sull’appuntamento con la stampa, perché ogni parola conta in questa sfida internazionale alla luce del fuso orario di Seattle.

Conferenza stampa Chivu, tutte le informazioni sull’incontro dell’allenatore con la stampa prima di Inter River Plate. I dettagli. La FIFA ha ufficializzato gli orari delle conferenze stampa della vigilia di Inter River Plate, attesissima sfida valida per la terza giornata del girone E del Mondiale per Club 2025. L’incontro si disputerà al Lumen Field di Seattle, e anche i consueti appuntamenti con i media seguiranno il fuso orario locale. Il tecnico nerazzurro Cristian Chivu incontrerà i giornalisti oggi alle 16:15 ora di Seattle, ovvero all’1:15 di notte in Italia. Sarà un momento importante per comprendere lo stato d’animo della squadra e le eventuali scelte tattiche in vista della gara, che potrebbe risultare decisiva per la qualificazione alla fase a eliminazione diretta. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Conferenza stampa Chivu pre Inter River Plate: ecco quando parlerà il tecnico

