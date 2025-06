Ruba una bici elettrica per farla rivendere denunciato un 46enne

Un uomo di 46 anni, lasciata la propria bici elettrica per pochi minuti in un negozio di via Acquicella, è stato sorpreso a rubare una bici elettrica per rivenderla. Dopo aver segnalato il furto, la polizia di Catania ha prontamente avviato le indagini. La vicenda evidenzia come anche i gesti apparentemente insignificanti possano diventare gravi reati, sottolineando l’importanza della vigilanza e della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine.

Ha lasciato la sua bici elettrica per pochi minuti, giusto il tempo di sbrigare alcune commissioni in un negozio di via Acquicella. Al suo ritorno non l'ha più ritrovata e ha chiesto l'intervento della polizia. Una volta acquisita la segnalazione, la sala operativa della questura di Catania ha.

