Sport inclusione e tanta gioia | a Martinengo va a segno la prima tappa di Metti in gioco la fiducia

paese di Martinengo in un vibrante palcoscenico di sport, inclusione e gioia condivisa. La prima tappa di Metti in Gioco la Fiducia ha acceso i cuori di giovani e adulti, dimostrando come il gioco possa unire e rafforzare il senso di comunità. Un successo che invita a continuare questo percorso di solidarietà e divertimento, rendendo ogni prossima tappa un momento di grande emozione per tutti.

Martinengo. Si è conclusa con grande entusiasmo la prima tappa di Metti in Gioco la Fiducia, il torneo multisportivo promosso dall’associazione di volontariato L’Arca di Leonardo per restituire ai bambini e ragazzi accolti nelle comunità educative e realtà protette del territorio bergamasco la possibilità di vivere un’estate da protagonisti. Due giornate piene, sabato 21 e domenica 22 giugno, dedicate al basket, che hanno trasformato il PalaNestore di Martinengo in un’arena di inclusione, gioco e amicizia. Il progetto: quando lo sport diventa strumento educativo e sociale Metti in Gioco la Fiducia è molto più di un torneo: è un percorso fatto di quattro tappe estive (basket, calcio, canoa, parkour) che coinvolgerà circa 150 ragazzi e ragazze tra i 6 e i 18 anni provenienti da comunità educative per minori e strutture di accoglienza del territorio bergamasco. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - Sport, inclusione e tanta gioia: a Martinengo va a segno la prima tappa di “Metti in gioco la fiducia”

