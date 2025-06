Massara chiude per un incendio | lo chef Secchi riparte con un pop up

Dopo l’incendio che ha interrotto bruscamente le attività, Stefano Secchi sceglie di non arrendersi e rilancia con un innovativo pop-up temporaneo. Un’occasione unica per assaporare nuovi piatti e vivere un’estate all’insegna del gusto e della rinascita. La passione dello chef continua a brillare, trasformando la sfida in un’opportunità di rinnovamento e creatività. Il meglio deve ancora arrivare, e noi siamo pronti a scoprirlo.

A un anno dall’apertura, un incendio costringe alla chiusura il secondo ristorante di Stefano Secchi. Ma il progetto non si ferma: prende forma un pop up temporaneo con nuovi piatti e uno sguardo all’estate. 🔗 Leggi su Gamberorosso.it © Gamberorosso.it - Massara chiude per un incendio: lo chef Secchi riparte con un pop up

In questa notizia si parla di: incendio - secchi - massara - chiude

La Polonia chiude un consolato russo: "Orchestrò l'incendio del centro commerciale di Varsavia" - La Polonia ha annunciato la chiusura del consolato russo a Cracovia, accusando Mosca di aver sfruttato la sua sede diplomatica per pianificare un incendio devastante in un centro commerciale di Varsavia.

Ancona, incendio devasta il porto. Odore acre nell’aria, il Comune chiude scuole e parchi - Sono chiusi invece quelli del quartiere Archi, il più vicino alla zona dell’incendio. Secondo corriere.it

Maxi incendio Inalca. Frammenti di amianto, il Comune chiude ancora il parco della Resistenza - Dopo lo spaventoso rogo dell’11 febbraio scorso, l’accesso al parco era ... Da msn.com