Temptation Island le anticipazioni di Filippo Bisciglia | È successa una cosa mai accaduta prima

Temptation Island sta per tornare, e questa volta Filippo Bisciglia ci riserva una sorpresa mai vista prima. Il 3 luglio, alle 21:20 su Canale 5, sette coppie si preparano a mettere alla prova il loro amore, tra tentazioni irresistibili e momenti di suspense. Ma quello che succederà renderà questa edizione indimenticabile: scopriamo insieme cosa nasconde questa nuova avventura.

