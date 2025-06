La sfida all’obesità dell’Humanitas | combattere e gestire una condizione sempre più diffusa

La sfida contro l’obesità, problema crescente e complesso, richiede un impegno globale e multidisciplinare. Con oltre 64 mila vite perse ogni anno in Italia e un impatto economico di 4,5 miliardi di euro, la lotta si fa urgente. È in questo contesto che si inserisce il congresso...

Milano, 24 giugno 2025 – L’obesità: un problema sanitario con un rilevante costo sociale che va inquadrato – e trattato – con un approccio sempre più a 360°. Sono 64mila le persone che in Italia perdono la vita, ogni anno, per le conseguenze dirette dell’eccesso ponderale, inteso sia come sovrappeso sia come obesità. Il costo stimato sul sistema sanitario nazionale è di 4,5 miliardi di euro. È in questo contesto che si inserisce il congresso “Ri-evoluzione metabolica: nuove frontiere nella gestione dell’obesità”, in programma il 27 e 28 giugno 2025 al Centro congressi Humanitas di Rozzano. Due giornate di confronto scientifico, promosse dal Centro per le malattie metaboliche e della nutrizione di Humanitas, diretto dal professor Roberto Vettor, che vedranno la partecipazione dei principali esperti nazionali e internazionali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it