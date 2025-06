Casa Serena celebra l’inizio dell’estate con una grande festa all’insegna dell’inclusione e della creatività

comunità locale, unendo tutti in un'atmosfera di gioia e collaborazione. La festa ha rappresentato non solo l'inizio della stagione calda, ma anche un momento di forte significato, dove solidarietà e creatività si sono intrecciate per celebrare la diversità e l'inclusione. Un evento che ha rafforzato il senso di appartenenza e ha dimostrato quanto sia importante condividere momenti speciali insieme.

Gli ospiti e il personale di "Casa Serena – Fondazione Rinaldi" di Magione, hanno festeggiato l'inizio dell'estate con un evento carico di emozione, condivisione e partecipazione attiva. Un'occasione speciale che ha coinvolto gli ospiti della struttura, i loro familiari, il personale e la.

