Women’s Champions League | Inter Women-Brann! Gli accoppiamenti

La Women’s Champions League sta per entrare nel vivo, con il calcio femminile internazionale che si appresta a regalare emozioni imperdibili. Il debutto dell’Inter Women contro il Brann promette scintille, aprendo un percorso ricco di sfide e grandi aspettative. Dopo un’ottima stagione conclusa al secondo posto in campionato, le nerazzurre sono pronte a scrivere nuove pagine di successo nella competizione europea. Ecco gli accoppiamenti e cosa aspettarsi da questa entusiasmante avventura.

La Women’s Champions League inizia il 27 agosto con una frase preliminare, che sancirà le squadre partecipanti alla fase a gironi. Ci sarà Inter Women-Brann. L’AVVERSARIA NELLA WOMEN’S CHAMPIONS LEAGUE – Comincia a delinearsi il cammino dell’Inter Women nella UEFA Women’s Champions League, traguardo raggiunto grazie all’incredibile percorso nel campionato della passata stagione chiuso al secondo posto in classifica con 51 punti. I sorteggi di Nyon del primo e secondo turno di qualificazione hanno dato il via alla nuova edizione della competizione, che si presenta con un nuovo format. L’Inter sorteggiata nel gruppo 3 sfiderà la formazione norvegese del SK Brann nel mini-torneo in sede unica: la semifinale si giocherà mercoledì 27 agosto. 🔗 Leggi su Inter-news.it