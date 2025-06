Dall'Olanda - Napoli accordo con Noa Lang | cifre e dettagli del contratto

Il Napoli si prepara a rinforzare il suo attacco con l'acquisto di Noa Lang, talento emergente del PSV. Le fonti olandesi svelano cifre e dettagli del contratto, confermando che i partenopei stanno facendo sul serio. La trattativa è ormai in fase avanzata, e l’arrivo di Lang potrebbe rappresentare un’ulteriore spinta alla competitività della squadra. Se tutto va come previsto, presto il calciatore potrebbe sbarcare in Italia, pronto a scrivere un nuovo capitolo della sua carriera.

Il Napoli fa sul serio per Noa Lang. Dall`Olanda riportano cifre e dettagli dell`accordo con il calciatore del PSV, sempre più vicino a diventare.

Dall’Olanda: Napoli, accordo trovato per Lang. Firmerà per un contratto di 5 anni a 2,5 milioni l’anno - Il mercato calcistico infiamma le notizie: Noa Lang sta per trasferirsi dal PSV al Napoli con un accordo di massima.

Noa Lang verso il Napoli: arrivano conferme anche dall'Olanda Secondo http://NOS.nl, sia il calciatore che il PSV hanno raggiunto un accordo di massima, che andrà evidentemente perfezionato nelle prossime ore

Napoli, Noa Lang su avvicina: accordo con gli azzurri, si punta a chiudere a breve. Sarebbe un buon colpo? L'attacco del Napoli che verrà potrebbe presto cominciare a prendere forma. Noa Lang, infatti, ha dato il via libera al trasferimento in azzurro

