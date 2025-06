Nuovo amore per Katia Follesa? Lei e Vincenzo Ferrera Beppe di Mare Fuori stanno insieme

Una nuova storia d’amore sta facendo sognare i fan di Katia Follesa. Dopo le voci che la accostano a Vincenzo Ferrera, noto protagonista di “Mare Fuori”, si accendono i riflettori su una possibile love story tra l’attrice e il giovane attore palermitano. Le recenti indiscrezioni alimentano l’entusiasmo, lasciando tutti curiosi di scoprire se questa liaison saprà sorprendere ancora una volta il pubblico. La curiosità cresce: cosa ci riserverà il futuro di questa coppia?

Milano, 24 giugno 2025 – Un nuovo amore per Katia Follesa? Secondo recenti rumors l’attrice comica e presentatrice sarebbe legata a un altro volto noto del piccolo schermo, uno dei protagonisti della fiction di successo “Mare Fuori”, ovvero il palermitano Vincenzo Ferrera (che nella serie veste i panni dell’educatore Beppe Romano, personaggio di grande umanità, presente sin dalla prima stagione). A rilanciare l’indiscrezione le recenti dichiarazioni di Gabriele Parpiglia. I due sarebbero stati immortalati in centro a Roma, mano nella mano e avrebbero trascorso insieme un fine settimana. Dai diretti interessati – al momento – non arrivano conferme né smentite. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it