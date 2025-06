Terzo mandato la Lega deposita l’emendamento in Commissione Affari costituzionali

Il dibattito sul terzo mandato dei presidenti di Regione si riaccende con la mossa della Lega, che ha depositato un emendamento in Commissione Affari Costituzionali al Senato. Questa proposta, inserita nel disegno di legge sugli assessori regionali, potrebbe permettere a Luca Zaia di candidarsi nuovamente in Veneto, sfidando le posizioni dell’opposizione. La questione si fa sempre più calda: quali saranno le conseguenze di questa iniziativa sulla politica regionale?

Il tema del terzo mandato per i presidenti di Regione torna al centro del dibattito politico con l'iniziativa della Lega, che ha depositato in Commissione Affari costituzionali al Senato un emendamento all'interno del disegno di legge sugli assessori regionali. La modifica proposta, che potrebbe riaprire la possibilità di una nuova candidatura per Luca Zaia in Veneto, è stata avanzata nonostante l'opposizione di Forza Italia, che ha più volte ribadito la propria contrarietà all'ipotesi. Il provvedimento è all'esame della commissione in sede redigente e si inserisce nel più ampio contesto normativo che riguarda i consiglieri regionali.