Calciomercato Juventus | l’attaccante vuole andare via dal suo club e interpella il suo presidente ma all’appello manca quel fattore | ultimissimi aggiornamenti

Calciomercato Juventus, prove tecniche d'addio dell'attaccante: intende andare via, ma manca ancora l'affondo decisivo! I dettagli. Sembrano decrescere le quotazioni che potrebbero condurre la Juventus da Viktor Gyokeres. Il centravanti svedese è uno degli obiettivi che i bianconeri avrebbero incluso nella propria shortlist dedicata all'attacco, ma mettere le mani su di lui sarà impresa alquanto ardua. Ciò che è trapelato questa mattina in merito a una presunta rottura non sembra spaventare lo Sporting Lisbona. Secondo quanto campeggia sulle colonne di A Bola, l'attaccante avrebbe già contatto il presidente del club di Lisbona, Frederico Varandas per manifestare la propria volontà di andare via.