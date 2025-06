Cessione Nico Gonzalez la Juventus spiazza tutti | addio ma resta in Serie A

La Juventus sorprende il mondo del calcio: la cessione di Nico Gonzalez si avvicina, ma l’attaccante argentino potrebbe rimanere in Serie A. La strategia dei bianconeri, ancora da definire, si intreccia con il mercato e le esigenze di bilancio. Un’operazione che potrebbe rivoluzionare la rosa e aprire nuovi scenari, lasciando tutti con il fiato sospeso: il futuro di Gonzalez è ancora tutto da scrivere.

La cessione di Nico Gonzalez potrebbe entrare nel vivo nel corso delle prossime settimane. Attenzione al piano della Juventus e alla possibile svolta sul mercato. La sensazione è che l’attaccante argentino non faccia parte dei perni imprescindibili di Tudor Il piano acquisti della Juventus dipenderà dal capitolo cessioni e anche dalla situazione relativa al monte ingaggi. Come confermato nelle ultime ore, i bianconeri sarebbe pronti a dire addio a Vlahovic, Douglas Luiz e anche Nico Gonzalez. L’attaccante argentino potrebbe lasciare i bianconeri dopo una sola stagione, annata caratterizzata da alti e bassi, ma soprattutto da uno scarso apporto offensivo dal punto di vista degli assist e gol. 🔗 Leggi su Tvplay.it © Tvplay.it - Cessione Nico Gonzalez, la Juventus spiazza tutti: addio, ma resta in Serie A

Juventus, non solo Vlahovic: anche Nico Gonzalez verso la cessione, Comolli fissa il prezzo - In casa Juventus, la rivoluzione targata Damien Comolli si fa sempre più concreta, con il focus che va oltre Vlahovic: anche Nico Gonzalez potrebbe lasciare Torino.

