Alta Velocità ancora un guasto e treni in ritardo | per Salvini è colpa del record di cantieri

Le giornate dei pendolari italiani sembrano ormai segnate da continui disagi e ritardi, aggravati dai record di cantieri e guasti lungo le principali linee. Nonostante gli sforzi, l’Alta Velocità si scontra ancora con problemi tecnici che compromettano la puntualità e la qualità del servizio. Una situazione che richiede risposte concrete e interventi immediati per ridare fiducia a chi viaggia ogni giorno. Come si può invertire questa tendenza?

Sembra non esserci pace per i pendolari e per chi si sposta in treno, muovendosi da Sud a Nord e viceversa. Nuovi guasti e pesanti ritardi sono stati registrati anche nella mattina del 24 giugno. I mezzi ad Alta VelocitĂ sulle linee Napoli-Roma, Milano-Salerno e Salerno-Venezia, tre delle principali tratte di Trenitalia, hanno subito deviazioni a causa di «un inconveniente tecnico alla linea elettrica nei pressi di Anagni (Frosinone)». Come raccontato da Repubblica, il guasto si è verificato intorno alle 9 e alle 12.30 Trenitalia ha spiegato che i mezzi sarebbero stati instradati sulla «sulla linea convenzionale via Cassino e via Formia e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti». 🔗 Leggi su Lettera43.it