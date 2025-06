Il ‘mare giallo’ vicino Roma | in questo parco sarai circondato da girasoli

Il 8216mare giallo8217 vicino Roma, a Viterbo, è un incanto naturale che ti trasporta in un mare di girasoli colorati e profumati. In questo magico campo, aperto solo durante la fioritura, potrai immergerti in un’oasi di colori e lasciarti conquistare dalla loro vibrante energia. Perfetto per una fuga romantica o una sessione di fotografia, il mare giallo a pochi chilometri da Roma ti aspetta per regalarti emozioni indimenticabili.

A circa un’ora e mezza da Roma, precisamente a Viterbo, vi è un campo di girasoli accessibile a tutti. E’ aperto soltanto nel periodo della fioritura ed è ricco di fiori di ogni colore e non solo quelli classici che siamo abituati a vedere in altre parti. Lo chiamano il mare giallo dove immergersi e lasciarsi trasportare dalle onde. Campo di girasoli a Viterbo, tutti i dettagli sul mare giallo a pochi km da Roma. Il campo dei girasoli ospita circa 15 varietà dalle diverse tonalità come l’arancione, rosso, vaniglia, bianco e rosa. Il posto di trova nel cuore della Tuscia, a Viterbo, e nel periodo della fioritura accoglie milioni di persone provenienti da ogni parte del mondo. 🔗 Leggi su Funweek.it

In questa notizia si parla di: girasoli - mare - giallo - roma

