Tradimento l'ultima puntata il 27 giugno poi arriva Forbidden Fruit | la trama della nuova serie turca in onda su Canale5

Se sei appassionato di soap e storie avvincenti, non perdere le ultime novità: venerdì 27 giugno si concluderà l’ultima puntata di Tradimento, lasciando il pubblico in trepidante attesa. Ma non è tutto: da lunedì 30 giugno, alle 14:10 su Canale5, arriva Forbidden Fruit, la nuova serie turca pronta a conquistare i telespettatori con intriganti intrecci e misteri da svelare. Continua a leggere per scoprire tutte le anteprime!

Venerdì 27 giugno andrà in onda l'ultima puntata di Tradimento. La soap, poi, sarà sospesa. Per assistere al finale di stagione occorrerà attendere dopo l'estate. Intanto, su Canale5 arriva una nuova serie turca. Da lunedì 30 giugno alle ore 14:10 andrà in onda Forbidden Fruit. 🔗 Leggi su Fanpage.it

