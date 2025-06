Enterprise quattro scudetti come il Napoli ma saranno sfrattati dal Maradona perché toglieranno la pista

Mentre il Napoli conquista il cuore dei tifosi con i suoi scudetti, l'Enterprise Napoli di atletica leggera rischia di perdere la propria casa, il mitico stadio Maradona. Quattro titoli italiani non bastano a salvare la pista d'atletica che ha visto brillare campioni e record, ora minacciata di sfratto. È una battaglia tra passione e investimenti, tra tradizione e sviluppo. Resta da chiedersi: riusciranno a trovare una soluzione per preservare questo patrimonio sportivo?

Enterprise, quattro scudetti come il Napoli ma loro saranno sfrattati dal Maradona perché toglieranno la pista d’atletica Mentre gli scudetti calcistici del Napoli spingono l’amministrazione comunale a investire sul calcio, i quattro titoli italiani dell’Enterprise Napoli di atletica leggera non sembrano sufficienti a salvare la pista del Maradona. Una beffa, considerando che questi successi sono stati conquistati proprio su quelle otto corsie che ora Comune, Ssc Napoli e, forse, la città stessa, intendono eliminare per avvicinare gli spalti al campo da gioco. Questa è la storia dell’ Enterprise Napoli, una società sportiva con seicento atleti tra i 6 e i 25 anni che si allenano tra il “Maradona” e il “Collana”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Enterprise, quattro scudetti come il Napoli ma saranno sfrattati dal Maradona perché toglieranno la pista

