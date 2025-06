Giornata di inaugurazioni a San Giuliano Terme | consegnati l' invaso antincendio boschivo di Asciano e la palestra di Ghezzano

La giornata di martedì 24 giugno a San Giuliano Terme è stata un momento di grande festa e orgoglio per la comunità, con la consegna di due importanti strutture: l’invaso antincendio boschivo di Asciano e la rinnovata palestra di Ghezzano. Alle cerimonie hanno partecipato il sindaco, le autorità locali e numerosi cittadini, unendo le forze per celebrare il progresso e la sicurezza del nostro territorio. Un passo avanti che rafforza il senso di comunità e di tutela ambientale.

Una giornata significativa per San Giuliano Terme quella di martedì 24 giugno, con la doppia inaugurazione di due opere pubbliche di grande rilevanza per la comunità: l’invaso antincendio boschivo di Asciano e la palestra riqualificata di Ghezzano. Alle cerimonie hanno partecipato il. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Giornata di inaugurazioni a San Giuliano Terme: consegnati l'invaso antincendio boschivo di Asciano e la palestra di Ghezzano

In questa notizia si parla di: giornata - giuliano - terme - invaso

San Giuliano Terme, doppio taglio del nastro: inaugurati una palestra e l’invaso per l’anticendio boschivo - San Giuliano Terme si distingue ancora una volta con due inaugurazioni che rafforzano il cuore della comunità: l’invaso antincendio boschivo di Asciano e la palestra rinnovata di Ghezzano.

Oggi abbiamo dato l'ultimo saluto a Mauro Ciampa, una persona, un architetto pianificatore, che ha lasciato una forte impronta a San Giuliano Terme avendo redatto il piano urbanistico alla fine degli anni '90 con la sensibilità verso l'ambiente e lo sviluppo sos Vai su Facebook

Giornata di inaugurazioni: consegnati l'invaso antincendio boschivo di Asciano e la palestra di Ghezzano; San Giuliano Terme, doppio taglio del nastro: inaugurati una palestra e l'invaso per l'anticendio boschivo; Inaugurate due opere a San Giuliano Terme, Giani: Interventi fondamentali per la comunità.

San Giuliano Terme, doppio taglio del nastro: inaugurati una palestra e l'invaso per l'anticendio boschivo - Una giornata significativa per San Giuliano Terme quella di oggi, con la doppia inaugurazione di due opere pubbliche di grande rilevanza per la comunità: l'invaso antincendio bosc ... Secondo msn.com

Inaugurate due opere a San Giuliano Terme, Giani: "Interventi fondamentali per la comunità" - Giornata decisamente significativa quella di oggi, martedì 24 giugno, per San Giuliano Terme in provincia di Pisa. Da gonews.it