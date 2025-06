Guerra in Iran il prefetto di Palermo | Massima attenzione potenziati i controlli

In un clima di crescente tensione internazionale, Palermo si prepara a fronteggiare eventuali minacce con rigore e attenzione massima. Il prefetto Massimo Mariani ha assicurato che "il livello di attenzione era e resterà elevato", rafforzando i controlli per tutelare cittadini e territori. Con l’escalation tra Iran e Stati Uniti, la sicurezza in Italia diventa prioritaria: un impegno che richiede vigilanza costante e collaborazione tra forze dell'ordine.

"Il livello di attenzione era e resterĂ elevato". A dirlo all'Adnkronos è il prefetto di Palermo, Massimo Mariani. Dopo l'attacco statunitense all'Iran e la risposta di Teheran cresce l'allerta in Italia con il potenziamento delle attivitĂ di prevenzione e analisi dei rischi per la sicurezza. 🔗 Leggi su Palermotoday.it © Palermotoday.it - Guerra in Iran, il prefetto di Palermo: "Massima attenzione, potenziati i controlli"

