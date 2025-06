tivoli spara colpo dalla finestra e ferisce donna che seguiva in tribuna la partita del figlio

Un episodio inquietante scuote il cuore di Tivoli: durante un torneo di calcio, una donna di 42 anni viene ferita da un colpo di arma da fuoco sparato dalla finestra. La scena, avvenuta sotto gli occhi di molti, ha portato alla scoperta di un arsenale nascosto e a un’indagine che cerca di fare luce su un gesto sconvolgente. La comunità si chiede cosa abbia spinto a un gesto così drammatico e quali siano le conseguenze per tutti.

L’episodio shock durante il Memorial Michela Giammarco. La sera di lunedì 23 giugno, intorno alle 20:30, una donna di 42 anni è stata colpita al polso da un proiettile mentre assisteva a una partita di calcio a 8 under 13 presso il centro sportivo “ Villa Adriana Calcio” di Tivoli. Trasportata in codice rosso all’Ospedale San Giovanni Evangelista, la prognosi è di 30 giorni. Individuato il tiratore e l’arsenale nascosto Le indagini, guidate dalla Polizia, hanno rapidamente individuato un villino nei pressi del campo come possibile provenienza del colpo. Qui è stato fermato un 56enne originario di San Severo, colto nel giardino mentre tentava di sparare nuovamente contro gli agenti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it