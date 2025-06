Controlli antidroga arrestati due pusher beccati in strada con marijuana e cocaina

l'attività illecita. Durante i controlli, due pusher sono stati arrestati in strada con marijuana e cocaina, segnando un passo importante nella lotta allo spaccio cittadino. La polizia continua a impegnarsi per garantire sicurezza e tranquillità ai cittadini di Catania, dimostrando che la repressione del fenomeno droga resta una priorità assoluta.

La polizia ha condotto una serie di controlli antidroga in diversi quartieri di Catania, mirati a contrastare il fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti. Gli agenti della questura hanno intensificato le operazioni di monitoraggio, concentrandosi in particolare nelle aree già note per. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it © Cataniatoday.it - Controlli antidroga, arrestati due pusher "beccati" in strada con marijuana e cocaina

In questa notizia si parla di: controlli - antidroga - arrestati - pusher

Operazione antidroga a Roma, quanti pusher sono stati arrestati e in quali quartieri operavano - Un'importante operazione antidroga a Roma ha portato all'arresto di 17 pusher, attivi in vari quartieri della capitale.

CATANIA, BLITZ ANTIDROGA IN ZONA "PLAYA" DELL'ARMA Il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti all’interno dei locali notturni e delle discoteche estive rappresenta una delle priorità operative del Comando Provinciale dei Carabinieri di Catani Vai su Facebook

Controlli antidroga, arrestati due pusher beccati in strada con marijuana e cocaina; Catania, arrestati due pusher: sequestri di marijuana e cocaina; Controlli antidroga a piazza Bellini: arrestati due spacciatori e sequestrati 150 euro.

I “Falchi” in azione a Catania: due pusher arrestati in strada con cocaina e marijuana - Nei giorni scorsi, in due diversi interventi, i poliziotti della IV Sezione Investigativa “Contrasto al Crimine Diffuso” della Squadra Mobile hanno fermato ed arrestato due pusher catanesi, ... Riporta lasicilia.it

In giro con droga e contanti a Nesima; arrestati due pusher - I Carabinieri del Nucleo Radiomobile del Comando Provinciale di Catania, nel corso di un mirato servizio antidroga, hanno tratto in arresto, sulla base degli indizi raccolti da verificare in sede giur ... Secondo catanianews.it