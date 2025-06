Mondiale per Club | ecco quanto ha già incassato l’Inter

Mondiale per club: ecco quanto ha già incassato l'Inter. Con la vittoria contro gli Urawa Red Diamonds, sono arrivati 24 milioni e mezzo, ai quali potrebbe aggiungersi altri sette-otto milioni dal match decisivo contro il River Plate. In attesa di scoprire se potrà arricchire la sua bacheca di un altro trofeo, l’Inter analizza i numeri di questa prestigiosa competizione, che rappresenta un'importante opportunità economica e sportiva. È il quotidiano...

Con la vittoria contro gli Urawa Red Diamonds sono arrivati 24 milioni e mezzo. Dal match contro il River Plate, decisivo per la qualificazione agli ottavi di finale, ne potrebbero giungere altri sette- otto. In attesa di sapere se potrà mettere un ulteriore trofeo nella sua bacheca di viale della Liberazione, l’ Inter fa i calcoli economici di quanto entra nelle sue casse dalla partecipazione alla competizione statunitense. È il quotidiano Repubblica a fare il punto della situazione. “ Già incassati i 21,6 milioni per la sola presenza al torneo – scrive – la formazione nerazzurra ha racimolato 930 mila Euro per il pareggio con il Monterrey e 1,8 milioni per il successo con il club giapponese”. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

