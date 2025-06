Cosa succede al tuo cervello durante una paralisi del sonno | la funzione delle allucinazioni

Durante una paralisi del sonno, il cervello si trova in uno stato affascinante e complesso, in cui la coscienza resta attiva mentre il corpo rimane immobile. Le allucinazioni visive e tattili, spesso spaventose, sono più di semplici illusioni: svolgono un ruolo importante nel modo in cui il nostro cervello elabora le paure e le ansie del subconscio. Scopriamo insieme cosa si cela dietro queste misteriose esperienze notturne.

Durante una paralisi del sonno il corpo è completamente immobile, anche se la persona è cosciente. Tuttavia, possono verificarsi allucinazioni visive e tattili che possono assumere anche le sembianze di creature mostruose o demoniache, ma hanno una funzione specifica.

