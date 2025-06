L’ex mattatoio diventa nuovo polo culturale il sindaco | Uno spazio che appartiene a tutti

L'ex mattatoio di Ceglie Messapica si trasforma in un vibrante polo culturale, un luogo aperto e inclusivo dedicato alla creatività e all'incontro. La riqualificazione del Mac900 rappresenta un importante passo avanti per la città, offrendo uno spazio che appartiene a tutti e che rivitalizza il cuore pulsante di Ceglie Messapica. Un nuovo capitolo di cultura e condivisione ha inizio, pronto ad accogliere eventi, artisti e comunità.

CEGLIE MESSAPICA - Grande festa ieri sera (23 giugno 2025) per la riapertura dell'ex mattatoio comunale, ora Mac900, completamente riqualificato e trasformato in un nuovo spazio culturale nel cuore della città. L'edificio di via San Paolo della Croce a Ceglie Messapica, rimasto inutilizzato per.

