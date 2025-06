israele e iran hanno violato la tregua non sanno cosa fanno dice trump

Il recente scoppio di tensioni tra Israele e Iran ha suscitato preoccupazione internazionale, con Donald Trump che non ha esitato a criticare entrambe le parti. "Iran e Israele non sanno cosa fanno", ha affermato il presidente USA, sottolineando come le azioni di Tel Aviv siano state inopportune dopo l’accordo di tregua. Mentre si prepara al vertice NATO all'Aia, la domanda resta: quali sono le reali intenzioni di queste nazioni in un momento così delicato?

 Trump: "Iran e Israele non sanno cosa fanno". "Non mi è piaciuto il fatto che Israele abbia lanciato dei missili subito dopo che abbiamo fatto l'accordo. Non avevano bisogno di farlo". Donald Trump, in partenza per il vertice Nato che prende il via oggi all'Aia, commenta così con i giornalisti quello che è accaduto questa mattina dopo l'annuncio di una tregua in medio oriente. Il presidente degli Stati Uniti ha criticato sia l'Iran che Israele per non aver rispettato gli accordi: "Abbiamo due paesi che combattono così duramente e a lungo che non sanno cosa cazzo stanno facendo", ha detto furioso. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it