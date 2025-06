Tregua Israele-Iran Trump alza la voce La telefonata a Netanyahu | Fermati

In un momento di tensione crescente nel Medio Oriente, una telefonata tra Donald Trump e Benjamin Netanyahu ha cercato di mettere fine alle ostilità tra Israele e Iran. Con un intervento deciso, Trump ha alzato la voce per sostenere il rispetto della tregua e prevenire ulteriori escalation. La diplomazia americana si rivela ancora una volta essenziale per mantenere la stabilità in una regione infiammata, dimostrando che anche nei momenti più delicati, il dialogo può fare la differenza.

(Adnkronos) – E' servita una telefonata di Donald Trump a Benjamin Netanyahu per garantire il rispetto della tregua tra Israele e Iran. Il presidente degli Stati Uniti, che nella notte italiana tra il 23 e il 24 giugno ha annunciato il cessate il fuoco, è dovuto intervenire 'ai supplementari' per evitare che la situazione degenerasse . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Trump: «Israele-Iran tregua di 12 ore, poi la guerra si concluderà». Svolta dopo i raid «telefonati» di Teheran sulle basi Usa in Qatar - Dopo dodici giorni di tensione e raid telefonati tra Teheran e le basi statunitensi in Qatar, si apre una nuova pagina di speranza.

Chi vince e chi perde con la tregua Israele-Iran voluta da Trump. Parla il generale Bertolini - Conseguenze poi, secondo il generale Bertolini, ci saranno anche sul conflitto tra Ucraina e Russia: secondo l’ex comandante del Coi infatti è possibile che “Putin possa contare su un ulteriore ... Si legge su startmag.it