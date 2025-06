Pezeshkian rispetteremo cessate fuoco se Israele lo farà

Il presidente iraniano Masoud Pezeshkian afferma che rispetterà il cessate il fuoco se Israele lo farà. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pezeshkian, rispetteremo cessate fuoco se Israele lo farà

In questa notizia si parla di: pezeshkian - cessate - fuoco - israele

Israele si prepara a ricevere l’ostaggio Edan Alexander: cessate il fuoco parziale e reazioni internazionali - Oggi è atteso il rilascio del soldato americano-israeliano Edan Alexander, liberato da Hamas dopo mesi di prigionia.

Da marzo, quando è finito il cessate il fuoco, le vittime nella Striscia sono 5.600 Vai su Facebook

Pezeshkian, rispetteremo cessate fuoco se Israele lo farà; Iran-Israele, le news. Trump: “Entrambe le parti hanno violato la tregua”. Chiamata con Netanyahu; Pezeshkian, rispetteremo cessate fuoco se Israele lo farà.

Trump esce dall’angolo e spiazza tutti: cessate il fuoco immediato tra Israele e Iran - Nel momento più complicato per gli intrecci che si erano venuti a creare, il capo della C ... Secondo msn.com

Cessate il fuoco Israele-Iran: come si è arrivati, cosa succede/ Trump sigla tregua: cosa manca per la pace - Cessate il fuoco tra Israele e Iran: cosa prevede e quanto dura la tregua (forse violata), i prossimi passi e la diplomazia USA. Come scrive ilsussidiario.net