Invasioni silenziose | le zanzare Aedes e la nuova geografia del rischio

Invasioni silenziose: le zanzare Aedes, ormai globetrotter dell’era moderna, stanno riscrivendo la mappa del rischio sanitario. Questi insetti alieni e invasivi non conoscono confini, adattandosi rapidamente a nuovi ambienti grazie ai viaggi e alle mutate condizioni climatiche. La loro presenza cresce in modo silenzioso, minacciando la nostra salute e modificando l’equilibrio delle nostre comunità. È fondamentale conoscere questa nuova geografia del rischio per proteggere le nostre città e il nostro futuro.

Aliene ed invasive. Così vengono definite alcune note zanzare del genere Aedes. Le zanzare non conoscono confini, né politici, né climatici: in un mondo globalizzato, dove merci, persone e animali viaggiano da un continente all’altro in tempi rapidissimi, anche questi piccoli insetti hanno imparato a spostarsi, adattarsi e colonizzare nuovi territori. Sono aliene perché originano dalle regioni tropicali e subtropicali del nostro pianeta e invasive (cioè capaci di adattarsi e “invadere” nuove aree) per una combinazione di fattori biologici, ecologici e comportamentali che le rendono particolarmente adattabili ai cambiamenti ambientali e alle attività umane. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - Invasioni silenziose: le zanzare Aedes e la nuova geografia del rischio

