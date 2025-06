Basket femminile | Italia-Turchia le chiavi tattiche del quarto di finale

Oggi, Italia e Turchia si sfidano nei quarti di finale di basket femminile, un match che potrebbe scrivere una nuova pagina nella storia di entrambi i paesi. La posta in palio è alta: una semifinale mai vista da decenni per le italiane e da 14 anni per le turche. Scopriamo insieme le strategie chiave che potrebbero decidere il destino di questa sfida epica. Pronti a entrare nel vivo del duello?

Che cosa vedremo quest’oggi in Italia-Turchia? Potrebbe essere un momento storico sia per il basket italiano che per quello turco: dai quarti di finale si può arrivare fino a una semifinale che avrebbe dello storico. Dalle nostre parti manca da trent’anni, da quelle turche da 14. Ma andiamo alla scoperta di qualche chiave tattica. La prima: come fermare Teaira McCowan? Sembra inevitabile per coach Capobianco ricorrere a un sistema: Lorela Cubaj su di lei. La giocatrice della Reyer Venezia ha giĂ superato un test difficilissimo, quello su Jessica Shepard in Italia-Slovenia, sfruttando però le sue notevoli conoscenze circa la giocatrice dato che sono state compagne di squadra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Basket femminile: Italia-Turchia, le chiavi tattiche del quarto di finale

In questa notizia si parla di: basket - italia - turchia - finale

Dove vedere in tv Italia-Turchia, Europei basket femminile 2025: orario quarti di finale, programma, streaming - Vuoi seguire in diretta gli Europei di basket femminile 2025? Scopri dove vedere in TV e in streaming l’Italia nel suo ultimo impegno contro la Lituania, che potrebbe decidere il primo posto nel girone B.

#ItaliaTurchia in tv e streaming: : il quarto finale degli Europei femminili di basket martedì 24 giugno alle 19.30, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Max e in streaming su NOW #SkySport #SkyBasket Vai su X

Dove vedere in tv e streaming il quarto di finale Italia-Turchia agli Europei di basket femminile: c'è una novità storica! Vai su Facebook

Italia-Turchia in tv e streaming, dove vedere gli Europei di basket femminile; Women's EuroBasket, oggi al Pireo il Quarto di finale con la Turchia (19.30 italiane, Raidue, SkySportUno e DAZN); Europei di basket femminile 2025, è Italia - Türkiye ai quarti: programma, orario e dove vedere la partita.

Italia-Turchia, Eurobasket femminile: orario e dove vedere la partita in tv e in streaming - Dopo otto anni le Azzurre tornano a disputare i quarti di finale del torneo continentale: ad Atene Zandalasini e compagne vanno a caccia della semifinale ... Riporta corrieredellosport.it

Eurobasket donne, è il giorno di Italia-Turchia. Orario e dove vedere il quarto di finale delle azzurre - Agli Europei di basket femminile è il giorno di Italia contro Turchia, quarto di finale di importanza fondamentale per accedere alle semifinali e ottenere contemporaneamente ... Scrive msn.com