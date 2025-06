Infrastrutture pioggia di fondi per la Sicilia | Serviranno almeno 7mila addetti per i cantieri

La Sicilia si prepara a una vera e propria rivoluzione infrastrutturale, con una pioggia di fondi destinati a migliorare le sue strade, ponti e reti di trasporto. Questo ambizioso piano richiederà almeno 7.000 nuovi addetti ai cantieri, segnando un'importante opportunità di crescita e sviluppo per l’isola. Oggi celebriamo il frutto di un’intensa collaborazione tra istituzioni e imprese, che punta a trasformare la regione e a creare un futuro più sostenibile e connesso.

"Oggi arriviamo al culmine di una intensa collaborazione con l'assessore regionale alle Infrastrutture, Alessandro Aricò, all'apice di un percorso congiunto di stimolo e di proposte progettuali a servizio delle necessità delle imprese, che ha consentito di ottenere in Sicilia significativi.

Sessanta miliardi per le infrastrutture in Sicilia, serviranno 7000 assunzioni - 42,5 miliardi in atto per una strategia di network In futuro Ponte, chiusura anelli ferroviario e stradale e sinergia porti