Droga arresti depressione soldi buttati Ma Dontonio si giocò l' Nba per colpa di un cervo

Dall’ascesa fulminea nel mondo del basket alle difficoltà di una vita segnata da scelte sbagliate, la storia di Wingfield è un inno alla resilienza. Un ex stella del liceo, precipitato tra droga e depressione, ora si dedica a guidare i giovani lontano dalle insidie delle gang, dimostrando che anche dal passato più oscuro può nascere una nuova speranza. Ma come ha fatto a trasformare la sua tragedia in un messaggio di speranza?

Wingfield era una stella a livello liceale. Un solo anno al college e poi il salto in Nba, senza fortuna, prima che il destino gli presentasse il conto per i tanti errori del passato su cui ha scritto anche un libro. Ora non ha più una gamba, e salva i ragazzini dalle gang. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Droga, arresti, depressione, soldi buttati. Ma Dontonio si giocò l'Nba per colpa di un cervo

