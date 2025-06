Barca di San Pietro | quando farla e come si prepara

Tante sono le tradizioni che rendono unica la festa di San Pietro e Paolo a Roma, tra cui l’affascinante rito della barca. Questa usanza, praticata nella notte tra il 28 e il 29 giugno, prevedere la preparazione di una piccola imbarcazione simbolica, realizzata con cura e dedizione. Ma quando farla e come si prepara? Scopriamo insieme i dettagli di questa tradizione antica, che unisce fede, cultura e speranza per il futuro.

Roma è in preparazione per i festeggiamenti di San Pietro e Paolo previsti per il 29 giugno 2024. Nella notte tra il 28 e il 29, però, la tradizione vuole che venga fatto un omaggio ai santi: stiamo parlando della bellissima usanza della barca, un rito particolare per capire come sarà il tempo, come andrà il raccolto e quale sarà il destino dei componenti della propria famiglia. Roma, San Pietro e Paolo: l’usanza della barca. Tante sono le tradizioni e usanze che riguardano la festa di San Pietro e Paolo ma una in particolare riguarda la notte tra il 28 e il 29 giugno quando le persone riempiono un contenitore di vetro ampio e largo di acqua, al suo interno poi si fa colare una chiara d’uovo e si lascia riposare tutta la notte all’aperto o su un davanzale al chiaro di luna. 🔗 Leggi su Funweek.it