McDonald's apre le sue porte a Ghisalba, portando un’esperienza culinaria innovativa e coinvolgente. Con 42 assunti e un’area di 252 posti, il nuovo ristorante promette momenti di svago e gusto per tutta la famiglia. Giovedì 26 giugno, dalle 17 alle 20, si svolgerà un evento speciale ricco di musica, truccabimbi e animazione, trasformando il locale in una vera festa. Un’occasione imperdibile per scoprire una nuova dimensione del fast food.

Ghisalba. Giovedì 26 giugno è in programma un evento speciale ricco di iniziative pensate per grandi e piccoli. Dalle 17 alle 20 il nuovo ristorante si trasformerà in un vero e proprio spazio di festa con musica, truccabimbi, animazione per bambini e tanto divertimento per tutti. Il nuovo McDonald’s conta un totale di 252 posti a sedere ed è dotato di chioschi digitali che consentono di ordinare in totale autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando alcuni ingredienti. Un’innovazione che consente ai nostri clienti di attendere il proprio ordine comodamente seduti al tavolo del ristorante. 🔗 Leggi su Bergamonews.it © Bergamonews.it - McDonald’s apre un nuovo ristorante a Ghisalba: assunte 42 persone

