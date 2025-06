Cittadino europeo arrestato per spionaggio in Iran

La tensione tra Iran ed Europa si intensifica: un cittadino europeo è stato arrestato a Kermanshah con accuse di spionaggio per Israele. Un episodio che rischia di aumentare le già complesse tensioni diplomatiche e di mettere in discussione la sicurezza e la stabilità nella regione. Ma cosa potrebbero nascondersi dietro questa vicenda? Scopriamolo insieme, analizzando i possibili risvolti e le implicazioni internazionali.

Il procuratore capo iraniano della provincia di Kermanshah ha dichiarato che un cittadino europeo è stato arrestato nella città di Kermanshah, nell'Iran occidentale. Secondo Tasnim, Hamidreza Karimi ha aggiunto che il cittadino è stato accusato di spionaggio per Israele.

